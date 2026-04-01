1 mês após queda de Furlan, Dalua acelera e entrega obras em corrida de rua simbólica

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Uma corrida simbólica, sob vários aspectos, conduzida pelo prefeito interino Pedro Dalua (União), marcou a inauguração da rua Exército da Redenção e vias transversais do Conjunto Barcellos, no bairro das Pedrinhas, zona sul de Macapá. O evento também coincidiu com o fechamento do primeiro mês de gestão interina, inicialmente programada para 60 dias por determinação do STF, que afastou, a pedido da Polícia Federal, o então prefeito Antônio Furlan (PSD), investigado por crimes de corrupção. Após o afastamento, a renúncia e a exoneração em massa de todos os secretários, Pedro Dalua assumiu a prefeitura sem uma transição — período em que a equipe que sai transfere informações para a equipe que chega sobre a situação da gestão, o que dá condições de planejamento e execução de serviços.

Até computadores tiveram HDs furtados em casos que estão sendo investigados pela Polícia Civil, como ocorreu na Macapaprev, por exemplo, que passa por auditoria. Em um mês, Dalua concedeu reajustes a professores (15%) e a outras categorias do funcionalismo (12%) e regularizou o pagamento dos ‘verdinhos’ (garis), além de adotar medidas emergenciais na Saúde e no Transporte Público.

A corrida do fim de semana teve 4,3 quilômetros e usou como percurso as vias recém asfaltadas.

“Foram quinze dias para nomear secretários, entender o funcionamento da máquina pública e ouvir as categorias. Em seguida, fomos para campo atuar imediatamente nas urgências, como saúde, educação, limpeza da cidade e transporte público. Nosso compromisso é com a população, com prioridade nas demandas mais urgentes e respeito aos trabalhadores”, afirmou o prefeito.

Após a inauguração das vias pavimentadas, Pedro Dalua assinou ordens de serviço para recuperação de avenidas dos Congós que estão quase intransitáveis, como a 7ª Avenida, tema de reportagem do Portal SN na semana passada.