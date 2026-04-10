10 menores com álcool e drogas na zona sul de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Já era manhã de sábado (11) quando policiais do 1º Batalhão da PM do Amapá finalizaram mais uma etapa da Operação Intensidade Zero. Antes disso, por volta das 5h da madrugada, dez adolescentes, de 14 a 17 anos, tinham sido apreendidos na Praça do Araxá, na zona sul da capital, em flagrante consumo de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. A operação, que está em sua 5ª edição consecutiva, é comandada pelo tenente-coronel Ademar, comandante em exercício da unidade. O principal objetivo é combater a poluição sonora, o tráfico de drogas e, sobretudo, a permanência de menores de idade em situação de risco durante a madrugada.

Fiscalização e fechamento de estabelecimentos

Com o emprego de quatro viaturas, as equipes percorreram pontos estratégicos conhecidos pela grande aglomeração noturna. O balanço da ação aponta 10 bares fiscalizados, uma boate fechada por ausência total de documentação legal para funcionamento e 75 pessoas abordadas.

Os adolescentes flagrados na Praça do Araxá foram conduzidos ao Conselho Tutelar. Segundo o comando do 1º BPM, os responsáveis foram acionados para a retirada dos jovens. Nos casos em que os pais não foram localizados de imediato, os conselheiros realizaram a entrega dos menores diretamente em suas residências ao longo da manhã.

“Comprovamos denúncias de que bares funcionavam sem documentação e que jovens estavam concentrados consumindo álcool e entorpecentes em praça pública. A comunidade já percebe o efeito positivo e tem parabenizado o batalhão”, afirmou o tenente-coronel Ademar.

A Polícia Militar destacou que, embora ainda ocorram apreensões, houve redução significativa nas irregularidades em comparação às primeiras semanas da operação.

A Operação Intensidade Zero deve continuar por tempo indeterminado, com foco em ampliar a sensação de segurança na zona sul e garantir o cumprimento das normas de posturas urbanas e de proteção à criança e ao adolescente. Denúncias podem ser feitas pelo 190.