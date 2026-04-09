12 nomes disputam 9 vagas na ‘Federação de Lula’ para deputado federal no AP

Federação encabeçada pelo PT tem nomes do PCdoB e PV com força para concorrer

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) no Amapá deve apresentar uma das chapas mais competitivas nas eleições de outubro para a Câmara dos Deputados. No entanto, antes disso, precisará ajustar a composição da lista de candidaturas para atender às regras de distribuição por gênero previstas na legislação eleitoral.

Pela legislação eleitoral, cada partido ou federação pode registrar candidaturas em número equivalente a 100% das vagas em disputa mais uma vaga adicional. No caso do Amapá, que possui 8 cadeiras na Câmara dos Deputados, a federação deverá apresentar até 9 candidaturas, respeitando ainda a exigência mínima de 30% e máxima de 70% para cada gênero.

Atualmente, a federação já reúne ao menos 12 nomes cotados para a disputa. Confira:

PT

Antonio Nogueira, presidente de honra estadual do partido

Dudão Costa, ex-prefeito de Mazagão

Camilo Capiberibe, ex-governador e ex-deputado federal

Paulo Lemos, deputado federal

Isabel Nogueira, vice-prefeita de Santana

Alcinete da Transposição

Professora Ana Cristina, vice-reitora da Unifap

Professora Sara

PV

Lucas Abraão, suplente de deputado federal

Pastora Ivone

PCdoB

Professora Marcivânia, deputada federal

Klinger Campos, enfermeiro

Além do ajuste à cota de gênero, há também uma pendência judicial envolvendo Antonio Nogueira. Caso não obtenha êxito em remover esse obstáculo, a tendência é que sua irmã, Isabel Nogueira, atual vice-prefeita de Santana, seja confirmada como candidata.

A lista de candidatos precisa estar definida até o início de agosto, quando ocorrem as convenções partidárias. Até lá, Nogueira precisará tomar (e servir) bastante cafezinho.