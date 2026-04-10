ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

24 mil eleitores voltam às urnas em Oiapoque neste domingo após cassação de prefeito

10, abril, 2026
Mais de 24 mil eleitores devem participar de eleição suplementar sob forte esquema de segurança em município de fronteira
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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

As eleições suplementares em Oiapoque entram na reta final e devem mobilizar eleitores, Justiça Eleitoral e forças de segurança neste domingo (12). Mais de 24 mil eleitores estão aptos a votar no pleito que definirá a nova gestão municipal após a cassação da chapa eleita em 2024. Três candidatos concorrem ao cargo: Guido Mecânico (PP), Delegado Inácio (PDT) e Sena da Dinâmica (MDB). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE), o processo já avançou para as etapas finais, com a organização das seções eleitorais, preparação das urnas e definição das regras de propaganda e fiscalização.

Por se tratar de um município de fronteira e de difícil acesso, a operação eleitoral conta com logística diferenciada. A Polícia Federal, PM, PRF e Exército montaram um esquema especial de segurança, com reforço de efetivo, envio de equipes adicionais e uso de aeronaves para atender áreas mais isoladas.

O objetivo é prevenir crimes eleitorais, como compra de votos e transporte irregular de eleitores, além de garantir tranquilidade durante a votação. A atuação integrada entre órgãos federais e estaduais é considerada essencial para assegurar a normalidade do pleito.

A votação marcará o fim de um período de instabilidade política no município, com a escolha de novos gestores para conduzir a administração local.

Representantes do TRE e das forças de segurança

A nova eleição foi determinada após a cassação do prefeito Breno Almeida (PP) e do vice Arthur do Areal (PP), eleitos em 2024. A Justiça Eleitoral reconheceu a prática de abuso de poder econômico e político durante o processo eleitoral, o que comprometeu a lisura do pleito e levou à anulação dos votos da chapa vencedora.

Com o esgotamento dos recursos, o TRE declarou a vacância dos cargos e convocou a realização de novas eleições para que a população de Oiapoque volte às urnas.

Seles Nafes
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