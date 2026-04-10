24 mil eleitores voltam às urnas em Oiapoque neste domingo após cassação de prefeito

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

As eleições suplementares em Oiapoque entram na reta final e devem mobilizar eleitores, Justiça Eleitoral e forças de segurança neste domingo (12). Mais de 24 mil eleitores estão aptos a votar no pleito que definirá a nova gestão municipal após a cassação da chapa eleita em 2024. Três candidatos concorrem ao cargo: Guido Mecânico (PP), Delegado Inácio (PDT) e Sena da Dinâmica (MDB). Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE), o processo já avançou para as etapas finais, com a organização das seções eleitorais, preparação das urnas e definição das regras de propaganda e fiscalização.

Por se tratar de um município de fronteira e de difícil acesso, a operação eleitoral conta com logística diferenciada. A Polícia Federal, PM, PRF e Exército montaram um esquema especial de segurança, com reforço de efetivo, envio de equipes adicionais e uso de aeronaves para atender áreas mais isoladas.

O objetivo é prevenir crimes eleitorais, como compra de votos e transporte irregular de eleitores, além de garantir tranquilidade durante a votação. A atuação integrada entre órgãos federais e estaduais é considerada essencial para assegurar a normalidade do pleito.

A votação marcará o fim de um período de instabilidade política no município, com a escolha de novos gestores para conduzir a administração local.

A nova eleição foi determinada após a cassação do prefeito Breno Almeida (PP) e do vice Arthur do Areal (PP), eleitos em 2024. A Justiça Eleitoral reconheceu a prática de abuso de poder econômico e político durante o processo eleitoral, o que comprometeu a lisura do pleito e levou à anulação dos votos da chapa vencedora.

Com o esgotamento dos recursos, o TRE declarou a vacância dos cargos e convocou a realização de novas eleições para que a população de Oiapoque volte às urnas.