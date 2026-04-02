2º suspeito de crime brutal é preso em zona rural do Amapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta quinta-feira (16), o segundo suspeito de envolvimento no assassinato de Camila Cardoso dos Santos, de 37 anos, morta de forma brutal no mês passado. Edi Sérgio Araújo Souza, de 23 anos, conhecido pelo apelido de “Madruga”, estava foragido da Justiça e foi localizado em um esconderijo na região da Ilha de Santana. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio. Para surpreender o acusado e evitar qualquer chance de fuga, investigadores da 1ª Delegacia de Polícia de Santana chegaram ao local de forma estratégica e silenciosa, utilizando bicicletas. A tática deu certo: “Madruga” foi capturado sem reação.

As investigações são conduzidas pelo delegado Anderson Ramos, que segue apurando todos os detalhes do crime, que gerou revolta e medo na população.

O outro suspeito de participação no assassinato, identificado como David Teixeira de Araújo, conhecido como “DVD”, tinha morrido em confronto com a Rotam dias depois do crime, também na Ilha de Santana.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, David teria assumido a autoria do homicídio em um áudio enviado a outro homem. Na mensagem, ele afirma:

“Ei, nós ‘eliminemos’ a cagueta da nossa Ilha de Santana, ‘eliminemos’, preciso de vocês agora, dá uma força, representei lá, tá ligado, de novo”.

Relembre o caso

O assassinato de Camila ocorreu por volta das 3h15 e chocou moradores pela brutalidade. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de uma amiga quando ambas retornavam de Santana e foram surpreendidas em via pública.

De acordo com o relato, um dos agressores abordou Camila perguntando se ela seria irmã de um indivíduo conhecido como “Tutu”. Após uma breve discussão, ele sacou uma faca e iniciou o ataque.

As mulheres tentaram fugir, mas Camila foi alcançada. Mesmo após a arma quebrar, o criminoso continuou a agressão usando um pedaço de madeira, desferindo golpes violentos, principalmente no rosto da vítima.