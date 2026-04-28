A pedido de deputada, Segurança reforça presença em Tartarugalzinho e região dos Lagos

Tartarugalzinho (AP)

O secretário de Segurança Pública do Amapá, César Vieira, acompanhado do secretário adjunto, delegado Felipe, esteve em Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, e na região dos Lagos, para uma agenda institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública. A visita ocorreu a pedido da deputada estadual Liliane Abreu (União). Durante a agenda, a comitiva realizou inspeções na delegacia da Polícia Civil e nas instalações do batalhão da Polícia Militar que atende a região. O objetivo foi verificar as condições estruturais e acompanhar o andamento de investimentos no setor.

Entre os destaques, está o novo batalhão da PM em Tartarugalzinho, que se encontra em fase final de preparação para inauguração. A unidade já conta com viaturas e mobília novas. Também foi confirmado o projeto de construção de um batalhão do Corpo de Bombeiros na região, além da recente entrega da delegacia da Polícia Civil no município.

A visita também contemplou municípios da região dos Lagos, que devem receber reforço estrutural, ampliando a presença do Estado e a capacidade de resposta das forças de segurança.

Segundo a deputada Liliane Abreu, as ações são resultado de requerimentos apresentados por seu mandato com foco na melhoria da segurança pública no interior. Ela defendeu a ampliação dos investimentos como forma de garantir mais proteção à população fora da capital.