Acácio anuncia 496 moradias em Santana no ‘Habita Amapá’

Programa Habita Amapá amplia alcance e leva investimentos habitacionais a cinco municípios do estado

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Macapá (AP)

O município de Santana, a 17 km de Macapá, será beneficiado com a construção de 496 novas unidades habitacionais por meio do programa Habita Amapá, iniciativa articulada pelo deputado federal Acácio Favacho (MDB). A política pública de habitação busca ampliar o acesso à moradia digna e fortalecer o planejamento urbano em diferentes regiões do estado.

Além de Santana, o programa também contempla os municípios de Macapá, Tartarugalzinho, Serra do Navio e Calçoene. Representantes dessas cidades participaram de um evento que contou com a presença do Governo Federal, do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal.

Em Santana, o prefeito Bala Rocha assinou a ordem de serviço para a construção do Conjunto Habitacional Júlio Cezar Braga, o primeiro do programa Minha Casa Minha Vida no município. As unidades serão erguidas em uma área localizada no Igarapé da Fortaleza, onde os trabalhos iniciais de limpeza do terreno já começaram.

O projeto está orçado em cerca de R$ 90 milhões e será executado em três etapas:

Conjunto Habitacional Júlio Cezar Braga 1: 112 unidades

Conjunto Habitacional Júlio Cezar Braga 2: 192 unidades

Conjunto Habitacional Júlio Cezar Braga 3: 192 unidades

Ao todo, serão 496 moradias destinadas à população.

O contrato com a Caixa Econômica Federal foi assinado nesta semana, garantindo a liberação dos recursos. A previsão é que as obras comecem ainda no primeiro semestre, após o período de chuvas, com prazo estimado de conclusão de 18 meses por etapa.

Segundo informações do projeto, a articulação de Acácio Favacho junto ao Ministério das Cidades foi decisiva para acelerar a aprovação das propostas e assegurar os investimentos necessários para a execução das obras.