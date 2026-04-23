Acácio confirma conjunto habitacional de R$ 90 milhões e reforça investimentos em Santana

Deputado presta contas na Câmara e garante recursos para drenagem, pavimentação e energia solar

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SANTANA (AP)

O deputado federal Acácio Favacho (MDB-AP) esteve na Câmara de Vereadores de Santana nesta quinta-feira para prestar contas do mandato e anunciar novos investimentos no município, com foco em habitação, infraestrutura e energia. Durante a sessão, o parlamentar confirmou o início, ainda neste semestre, das obras do Conjunto Habitacional Júlio Cezar Braga, no Igarapé da Fortaleza. O projeto prevê 496 unidades e investimento de cerca de R$ 90 milhões, divididos em três etapas. A área já passa por serviços de limpeza, e a obra deve começar após o período chuvoso.

Favacho também informou que articula a implantação de sistemas de energia solar fotovoltaica voltados a famílias de baixa renda em Santana, com o objetivo de reduzir o custo da conta de luz.

Na área de infraestrutura, foram destacados recursos para obras de macrodrenagem, incluindo intervenções no canal do bairro Hospitalidade, uma das regiões mais afetadas por alagamentos durante o inverno amazônico.

O município chegou a decretar situação de emergência após as fortes chuvas entre março e abril, que provocaram prejuízos a diversas famílias.

Segundo o vereador Rarison Santiago, os investimentos assegurados pelo deputado somam R$ 7 milhões para pavimentação, R$ 5 milhões para passarelas de concreto e R$ 2,5 milhões para a reforma da praça do bairro Paraíso.

Ao final, Favacho reforçou o compromisso com Santana e disse que o município seguirá como prioridade na destinação de recursos.

“Nosso trabalho em Brasília é pautado pelo resultado na ponta, onde a população vive. Santana ocupa um lugar central nos nossos projetos e no destino das nossas emendas”, declarou.