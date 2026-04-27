Acusado se livra de bolsa, mas não da prisão em flagrante

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (27) por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar do Amapá, na zona norte de Macapá. A ocorrência foi registrada na Travessa 2 da Rua Monte Alegre, no bairro Parque dos Buritis, após denúncia de moradores. De acordo com a Patamo, a equipe foi acionada por um transeunte que relatou ter visto um suspeito ameaçando moradores e comercializando entorpecentes na área.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito, que ao perceber a aproximação das motocicletas da PM tentou fugir em direção a uma área de ponte. Durante a fuga, ele ainda descartou um objeto. Após perseguição, o homem foi alcançado. Com ele, os militares encontraram 24 porções de cocaína e R$ 24 em dinheiro. Durante buscas no trajeto da fuga, os policiais localizaram o objeto dispensado: uma bolsa rosa contendo mais 66 porções da mesma droga, já embaladas para a venda.

Segundo a polícia, o suspeito informou que revendia os entorpecentes a mando de outro indivíduo que mora nas proximidades e que teria repassado o material pouco antes da chegada da equipe.

Com base nas informações, a guarnição foi até o endereço apontado como possível ponto de distribuição de drogas, mas o imóvel estava vazio. Populares relataram que, ao perceberem a movimentação policial, os moradores fugiram levando algumas sacolas.

O suspeito foi conduzido, junto com o material apreendido, ao Ciosp do Pacoval, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.