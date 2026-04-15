Adolescente é apreendido suspeito de entregar drogas por aplicativo em Macapá

Com o suspeito de 16 anos, policiais encontraram 23 porções de substância entorpecente

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP?

A Polícia Militar, por meio do 6º Batalhão, apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de atuar na entrega de entorpecentes utilizando aplicativos de transporte, durante uma abordagem na madrugada desta terça-feira.

A ocorrência foi registrada por volta das 2h, durante patrulhamento pela Avenida Claudomiro de Moraes, quando a equipe policial avistou o menor na condição de passageiro de uma motocicleta utilizada como transporte por aplicativo. O suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da guarnição, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram localizadas, ocultas nas vestes do adolescente, 23 porções de substância supostamente entorpecente. Questionado, ele informou que havia adquirido o material em outro bairro da cidade e que realizaria a entrega utilizando o serviço de transporte por aplicativo.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido à delegacia especializada para os procedimentos legais cabíveis. O condutor da motocicleta foi liberado no local, por não haver indícios de envolvimento com o ilícito.