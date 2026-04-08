Adolescente é executado a tiros por dupla de bicicleta: ‘ele não saía de casa’

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um jovem de 17 anos foi executado a tiros na tarde desta quarta-feira (8) por dois homens que estavam de bicicleta. O crime ocorreu no bairro Muca, na zona sul de Macapá. O ataque deixou moradores da Avenida José Mauro assustados com a ousadia dos criminosos. A vítima, identificada como Leandro Santos de Freitas, era natural de Portel, no Pará, e havia se mudado há cerca de seis meses para Santana, no Amapá.

Segundo relatos, ele levava uma rotina simples e todos os dias se deslocava até a capital para trabalhar como ajudante de pedreiro ao lado do pai, justamente em uma casa próxima ao local onde foi assassinado.

Em meio à dor, o pai afirmou desconhecer qualquer motivo que pudesse ter levado à execução do filho.

“Ele não saía de casa”, disse, abalado.

Após o crime, equipes das polícias Civil e Militar realizaram buscas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Por enquanto, a motivação do assassinato ainda é desconhecida.