Alcolumbre pede manutenção do diálogo: ‘estão ultrapassando todos os limites institucionais’

Presidente do Senado disse que política de verdade é entrega para o povo, e que ficou cômodo ofender

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Macapá (AP)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou a escalada da crise entre os Poderes, após o relatório da CPI do Crime Organizado ter pedido o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), proposta que acabou sendo rejeitada pela comissão. Em pronunciamento ontem (14) no Palácio do Planalto, ele disse que ficou “cômodo ofender os outros” e que “estão ultrapassando todos os limites institucionais”. Foi durante a posse do deputado federal José Guimarães como ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. Ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de lideranças do Congresso Nacional, Alcolumbre destacou a importância da articulação entre os Poderes para o avanço das políticas públicas no país.

O presidente do Senado afirmou que os resultados alcançados são fruto de uma construção coletiva baseada no diálogo que tem gerado resultados para a população nas regiões mais distantes.

“O que o Parlamento fez foi a construção do possível, do razoável e, principalmente, do que é prioridade para o Brasil. As conquistas dessa relação estão mudando a vida de milhões de brasileiros nos rincões do país. São políticas públicas construídas a várias mãos, com a contribuição do Poder Executivo e também do Poder Legislativo,” pontuou.

Alcolumbre também fez um alerta sobre a necessidade de separar o debate político da lógica eleitoral permanente.

“Nós não precisamos concordar com todas as opiniões. Mas o Brasil não pode viver em disputa o tempo todo. Eleição tem o seu momento. O que a população espera de nós é trabalho, resultado e compromisso com a vida das pessoas.”

“O que verdadeiramente importa é transformar a vida das pessoas. E é isso que estamos fazendo”, finalizou.