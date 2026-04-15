Aluna relata viagem no capô de motor durante greve de motoristas por dívidas da gestão Furlan

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O cenário nas paradas de ônibus de Macapá nesta quarta-feira (15) foi de desespero e improviso. Após o fracasso nas negociações entre o sindicato, a prefeitura e a empresa Nova Macapá, em audiência no Ministério Público, os rodoviários deflagraram greve por tempo indeterminado. Com a frota reduzidíssima, passageiros se arriscam para não perder o dia de aula ou trabalho. “Eu tive que vir no capô”. O relato é da estudante Aline Gabrielly, de 17 anos, aluna da Escola Estadual Professor Gabriel de Almeida Café. Ela descreveu uma cena que ilustra o colapso do sistema. Moradora da zona norte, ela acorda às 5h da manhã, mas o planejamento de nada serviu diante da paralisação.

“Os ônibus vêm muito cheios. Eu tive que vir no capô do ônibus, bem próximo ao motorista”, relatou Aline.

A jovem explica que linhas essenciais, como Pedrinhas/Novo Horizonte e São Camilo, simplesmente não passaram, forçando estudantes a fazerem integrações improvisadas e perigosas.

“É triste, porque a gente sai prejudicado de qualquer jeito: ou chega atrasado ou nem consegue vir para a escola”, lamenta.

João Hugo, de 16 anos, vive situação semelhante. Ele aguardou mais de uma hora na parada pelo ônibus da linha Ipê.

“Muita gente ficou para trás porque os ônibus já passavam lotados. Parece que não tem jeito, a conversa não resolve”, desabafou o estudante.

O impasse: salários atrasados vs. dívidas milionárias

A crise na Nova Macapá — maior empresa do setor no estado, com 80 veículos e 250 funcionários — ganhou contornos dramáticos. Segundo apuração do Portal SelesNafes.Com, o prefeito interino Pedro Dalua (União) havia quitado dívidas deste ano deixadas pela gestão Furlan, repassando subsídios de R$ 600 mil mensais, além de pagamentos da bilhetagem e Expofeira passada.

Mesmo assim, a empresa voltou a atrasar os salários. A Nova Macapá alega nos bastidores que ainda possui R$ 15 milhões a receber da gestão Furlan por serviços prestados em eventos como o Círio, Réveillon de 2025 e outros acordos.

Em frente à sede da empresa, o clima é de resistência. Trabalhadores organizaram um churrasco como forma de protesto. Max Délis, diretor do Sincotrap, foi enfático ao justificar a paralisação e criticar a pressão institucional sobre o movimento grevista.

“A empresa parou três vezes sem comunicar ninguém e não foi repreendida. Agora, quando o trabalhador se organiza, aparece todo mundo para dizer que a greve é ilegal. Radical é trabalhar todo dia e não receber”, afirmou Délis.

O sindicalista pediu desculpas à população, mas reiterou que a frota continuará reduzida até que os pagamentos sejam efetuados. Até o fechamento desta matéria, a empresa Nova Macapá não havia se posicionado oficialmente sobre o cronograma de pagamentos.