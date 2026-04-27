Amapá registra 64 crimes violentos letais entre janeiro e abril; Sejusp indica redução de casos

Levantamento aponta também queda para crimes de roubo

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Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá divulgou um balanço dos indicadores de violência registrados nos primeiros meses do ano, com dados consolidados até o dia 21 de abril.

O levantamento aponta redução em diferentes tipos de crimes quando comparados a anos anteriores. Um dos principais destaques é a queda nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). No mesmo período de 2023, foram registrados 116 casos, enquanto em 2026 o número caiu para 64, uma redução de aproximadamente 44,8%.

“Fizemos um levantamento desse período em comparação com anos anteriores e percebemos uma redução nos índices. Um dos destaques é o CVLI. Esse resultado demonstra a resposta aos crimes cometidos em nosso estado”, explicou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Cezar Augusto Vieira.

Além da letalidade, o estado também apresentou reduções expressivas em outros indicadores. Os casos de latrocínio, por exemplo, registraram queda de 69% no período analisado, reforçando a tendência de diminuição dos crimes mais graves.

Nos crimes de roubo, a redução também é significativa. Em 2022, foram registrados 3.051 casos até o dia 21 de abril, enquanto em 2026 o número caiu para 712 ocorrências no mesmo período, o que representa uma queda de cerca de 76,7%. Já nos crimes patrimoniais, como furtos, os registros passaram de 124 casos em 2022 para 61 em 2026, uma redução de aproximadamente 50,8%.

“Os números demonstram o trabalho que realizamos no combate ao crime. É um trabalho sério, com responsabilidade nas decisões tomadas diariamente no Amapá, para proporcionar cada vez mais segurança à população”, acrescentou o secretário.

A redução dos indicadores é atribuída a ações integradas entre as forças de segurança, com reforço do policiamento ostensivo, uso de inteligência e atuação coordenada entre as instituições. As operações têm sido direcionadas principalmente para áreas com maior incidência de ocorrências, priorizando a prevenção e a repressão qualificada.