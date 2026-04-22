Ampliação de rede obriga Equatorial a fazer desligamentos na zona sul: ‘segurança’

Macapá (AP)

A concessionária CEA Equatorial realizou uma série de intervenções na rede elétrica da Avenida dos Xavantes, no bairro Beirol, zona sul de Macapá, como parte do plano de modernização e ampliação da infraestrutura no Amapá. A iniciativa busca aumentar a confiabilidade do sistema e reduzir falhas no fornecimento de energia na região. As obras ocorreram no trecho entre a Rua do Canal e a Rua Manoel Eudóxio, mobilizando 10 equipes técnicas e mais de 60 profissionais. Entre as ações executadas estão a substituição de 14 postes e a instalação de novos cabos, com 100 metros de rede de média tensão e 300 metros de baixa tensão.

Além da renovação da estrutura, também houve a troca de transformadores por equipamentos com maior capacidade. A atualização permite suportar o crescimento da demanda energética local, garantindo distribuição mais estável para residências e estabelecimentos comerciais.

Com a modernização, cerca de 2 mil famílias devem ser diretamente beneficiadas. O uso de materiais mais modernos e o reforço da rede contribuem para reduzir riscos de interrupções, curtos-circuitos e outros problemas causados por fatores externos.

Para viabilizar a execução dos serviços com segurança, a concessionária realiza desligamentos programados de energia. As interrupções são previamente comunicadas, e os consumidores podem consultar horários e locais afetados por meio dos canais oficiais da empresa.