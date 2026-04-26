Após 20 dias perdido na floresta, castanheiro é encontrado pela família

Trabalhador (camisa azul) está debilitado e distante de casa; buscas haviam sido suspensas após operação conjunta entre Pará e Amapá

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Após 20 dias desaparecido na densa floresta do Vale do Jari, o castanheiro Jhemenson Rodrigues Gonçalves, de 32 anos, foi encontrado pela própria família neste domingo (26). A informação foi confirmada ao Portal SelesNafes.Com pela esposa dele.

Segundo relato, Jhemenson está muito abatido, visivelmente mais magro e foi localizado em uma área distante de onde mora, com grande dificuldade de comunicação por conta da falta de sinal de internet na região. Até o momento, não há detalhes precisos sobre o estado de saúde dele.

O reencontro ocorre poucos dias após a suspensão oficial das buscas. No início da semana, equipes de resgate do Pará e do Amapá encerraram as operações após percorrer dezenas de quilômetros quadrados, com o uso de aeronaves, militares e voluntários por terra, sem localizar qualquer vestígio do trabalhador.

Jhemenson desapareceu no dia 4 de abril, enquanto trabalhava na região do Rio Paru, no município de Almeirim, oeste do Pará. A operação de busca mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que confirmou o encerramento das atividades após o esgotamento dos protocolos de varredura.

A força-tarefa reuniu equipes dos dois estados, em uma cooperação estratégica que contou também com o apoio de voluntários experientes na região e do Exército Brasileiro. Apesar disso, a falta de familiaridade do castanheiro com a área onde realizava a coleta pode ter contribuído para o desorientamento.

Morador de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, Jhemenson não conhecia profundamente a geografia do local onde desapareceu, fator considerado determinante para que se perdesse na mata.