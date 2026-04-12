Após campanha acirrada, Oiapoque volta às urnas e moradores da Guiana atravessam o rio para votar

Eleitores na porta de uma das escolas mais tradicionais de Oiapoque; Com cerca de 24 mil eleitores, disputa reúne três candidatos e é considerada estratégica pelo potencial econômico da região

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Por HUMERTO BAÍA e MARGAUX PORPHYRE, em Oiapoque

Os moradores de Oiapoque, a 590 km de Macapá, voltaram às urnas neste domingo (12) para uma eleição municipal suplementar, determinada pela Justiça brasileira após a cassação do prefeito eleito em 2024, Breno Almeida (PP). Localizado no extremo norte do estado do Amapá, o município de Oiapoque ocupa uma posição estratégica na fronteira com a Guiana Francesa. A cidade tem ganhado destaque nos últimos anos devido a projetos ligados à exploração de petróleo e ao crescimento urbano acelerado, impulsionado também pela sua proximidade com o território francês.

As primeiras horas de votação ocorreram sem incidente. Os relatos são de que a cidade está calma. Há um forte contingente de segurança pública fiscalizando a cidade, composto pelas polícias Federal, Militar e Civil, além da PRF e Exército Brasileiro.

A campanha eleitoral foi marcada por forte mobilização e um clima cada vez mais intenso ao longo das últimas semanas. O cenário político local se aqueceu progressivamente, com debates acirrados e grande participação popular, levando a disputa a uma reta final bastante competitiva.

Um dos aspectos mais marcantes desta eleição foi o retorno de muitos brasileiros que vivem na Guiana Francesa, que atravessaram a fronteira especialmente para exercer o direito ao voto. Esse movimento reforça a importância regional de Oiapoque e os laços estreitos entre os dois lados da fronteira.

Ao todo, cerca de 24 mil eleitores foram convocados a votar, distribuídos em 19 locais de votação em todo o município.

Três candidatos na disputa

Três candidatos disputam a prefeitura nesta eleição extraordinária:

Guido Mecânico, atual prefeito interino, concorre pelo partido União Brasil . Ele conta com o apoio do governador do Amapá e do senador Davi Alcolumbre. Sua campanha aposta na imagem de proximidade com a população e na continuidade da gestão.

Delegado Inácio, deputado estadual do Amapá, é candidato pelo PDT . Ele recebe o apoio de figuras políticas de peso nacional, como o ministro Waldez Góes e o senador Randolfe Rodrigues. Sua candidatura destaca a experiência política e a capacidade de articulação institucional.

Sena da Dinâmica, empresário local, representa o MDB. Considerado o outsider da disputa, mantém um perfil mais discreto, mas conta com o apoio do ex-prefeito de Macapá, Antônio Furlan.

Uma eleição estratégica

Mais do que uma simples eleição municipal, o pleito em Oiapoque é visto como estratégico devido ao potencial econômico da região. A cidade está no centro de importantes projetos de desenvolvimento, especialmente no setor petrolífero, além de ser um ponto-chave para o comércio e a circulação entre o Brasil e a Guiana Francesa.

Com uma campanha dinâmica e marcada por reviravoltas, os eleitores chegam às urnas diante de uma escolha decisiva para o futuro da cidade. O resultado deverá definir não apenas o próximo prefeito, mas também os rumos do desenvolvimento econômico e social de uma das regiões mais singulares do país.