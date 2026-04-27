Após eliminações governo faz nova convocação de aprovados no CBM

O Governo do Amapá divulgou nesta segunda-feira (27) uma nova lista de candidatos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), convocando 171 nomes para a fase de exame documental. A etapa é obrigatória e eliminatória e integra o processo de formação da 4ª turma de soldados da corporação. A convocação ocorre após eliminações registradas nas fases anteriores do certame, o que levou à necessidade de recompor o número de candidatos. Com isso, o Estado avançou na lista de classificação, ampliando as chances de candidatos que estavam no cadastro reserva.

Segundo o edital nº 223/2026, esta deve ser a última chamada dentro do prazo de validade do concurso, que se aproxima do encerramento. Além disso, o calendário eleitoral impõe restrições que limitam a realização de novas convocações.

O concurso do Corpo de Bombeiros foi realizado em 2022 e previa formação de cadastro reserva. Durante o Curso de Formação de Soldados, os alunos recebem bolsa mensal, auxílio fardamento e alimentação. Após a conclusão, passam a integrar efetivamente a corporação, com remuneração compatível com a carreira militar.

Os candidatos convocados devem ficar atentos aos prazos e exigências do edital. O não comparecimento ou a ausência de documentação obrigatória implica eliminação automática.