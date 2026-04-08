Após ofensiva política, Aneel cancela reajuste de energia no Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu cancelar ontem (7), à noite, o reajuste na tarifa do Amapá, após uma intensa movimentação política. A decisão foi comemorada pelo governador Clécio Luís (União) e pelos senadores Randolfe Rodrigues (PT) e Davi Alcolumbre (União), que encabeçaram a oposição ao reajuste. A decisão teve como base a MP 1304 de 2025, aprovada pelo Congresso Nacional, que criou condições para reduzir impactos tarifários e dar mais equilíbrio aos custos da energia no país. No ano passado, o governador chegou a quase invadir uma reunião do conselho da Aneel para protestar contra o aumento.
“A gente trabalhou com responsabilidade e firmeza para garantir esse resultado. O Amapá não pode ser penalizado. Nada resiste ao trabalho e nada resiste à verdade”, comemorou o presidente do Senado.
“O Amapá é hoje o único estado da federação sem reajuste na tarifa de energia elétrica. Isso é resultado de trabalho, de união e de compromisso com a nossa população”, reforçou Clécio Luís.
A medida também é vista como uma correção das distorções históricas enfrentadas pelo estado no setor elétrico.
“Não é só sobre evitar aumento. É sobre garantir justiça tarifária para um estado que produz energia, mas que por muitos anos pagou caro por ela. Atuamos para impedir aumentos injustos, que poderiam chegar a cerca de 24%, e que foram reduzidos, na prática, a reajuste zero. Isso é justiça tarifária”, concluiu Randolfe.