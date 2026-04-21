Após vídeo emocionante, morre o jornalista César Bernardo

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Faleceu, aos 74 anos, o professor, escritor, radialista, jornalista, articulista e militante político César Bernardo de Souza, uma das vozes mais marcantes da educação e da comunicação no estado do Amapá nos anos 1990 e primeira década de 2000. Ele era conhecido pelo compromisso com a formação crítica da sociedade e pela defesa de causas sociais e culturais. O velório será realizado na Funerária Plaste Vida, localizada na Avenida Presidente Vargas, 1059, onde familiares, amigos e admiradores poderão prestar as últimas homenagens.

Na semana anterior ao seu falecimento, César Bernardo havia publicado um vídeo nas redes sociais, gravado diretamente do leito hospitalar, no qual agradecia o apoio recebido durante o período de internação. Em tom sereno e emotivo, ele destacou a importância das orações e da solidariedade dos amigos.

“Muito obrigado pelas orações de vocês. Assim que eu melhorar, volto a conviver com todo mundo, como sempre foi. Rezem por mim daí, que eu rezo por vocês daqui”.

Ele também mencionou o desejo de retornar para casa, reencontrar familiares e retomar suas atividades junto a instituições das quais fazia parte, como a Academia Amapaense de Letras, além de grupos religiosos e culturais.

César Bernardo enfrentava um tratamento oncológico há cerca de 15 anos. Diagnosticado com câncer colorretal, passou por cirurgias e sessões de quimioterapia ao longo do tempo. O quadro evoluiu com metástase, exigindo cuidados constantes. Nos últimos dias, houve agravamento do seu estado de saúde, incluindo dificuldades de alimentação, o que resultou em grande debilidade física e posterior internação no Hospital São Camilo.

Em nota oficial, a Academia Amapaense de Letras lamentou profundamente a perda de seu membro, ocupante da Cadeira 20, ressaltando sua contribuição intelectual e dedicação ao estado.

“A Academia Amapaense de Letras externa solidariedade aos familiares e amigos. César deixa um legado de trabalho, pesquisa e amor pelo Amapá, expresso em seus livros, artigos e atuação pública”.