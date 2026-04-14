Arma de choque: estudantes de Direito são ouvidos e novo vídeo de ataque amplia investigação

Vídeo mostra pessoas atacando o mesmo morador de rua com um extintor de incêndio

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O caso do morador em situação de rua agredido com uma arma de choque, em Belém, ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira(14). Os dois estudantes de Direito apontados como envolvidos nas imagens já foram ouvidos pela polícia e um vídeo de um novo ataque ao mesmo morador, desta vez com um extintor de incêndio, já está sendo apurado. O primeiro a prestar depoimento foi Antônio Coelho, que aparece nos vídeos filmando a ação. Segundo o advogado dele, a defesa acompanha o caso e pretende colaborar com as investigações.

“Vai prestar de forma voluntária e naturalmente a defesa vai colaborar, solicitar a perícia dos vídeos, solicitar quem participou para que as condutas sejam individualizadas ao final do relatório policial”, afirmou o advogado Thiago Brito.

Em seguida, no fim da manhã, foi ouvido Altemar Sarmento Filho, apontado como o jovem que aparece nas imagens disparando a arma de choque contra a vítima. A defesa dele também se manifestou.

“Primeiro quero dizer que nós lamentamos muito pelo ocorrido. Assim que o advogado foi contactado, nós apresentamos voluntariamente ele na delegacia para prestar todos os esclarecimentos referente à sua situação”, disse o advogado Umberto Bulhosa.

A defesa de Altemar sustenta que o episódio foi isolado e que o caso precisa ser analisado dentro do contexto completo das imagens.

Novo vídeo amplia investigação

Além das imagens já conhecidas, um novo vídeo passou a circular nas redes sociais. Nele, jovens aparecem na mesma área, dentro de um carro. Um deles desce e atinge o homem em situação de rua com jatos de um extintor de incêndio. O caso agora é investigado em diferentes frentes. O Ministério Público Federal (MPF) abriu apuração após a repercussão das imagens. Para o procurador regional dos Direitos do Cidadão, Sadi Machado, a agressão vai além de um caso isolado.

“Uma ação criminosa covarde que demonstra uma série de preconceitos estruturais contra a população em situação de rua”, afirmou.

Vítima foi localizada

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Belém informou que conseguiu localizar o homem agredido. De acordo com o órgão, ele apresentava ferimentos e foi encaminhado para acolhimento.

“Nós percebemos que a costa dele estava machucada devido ao choque. Então nós fizemos todo o acolhimento necessário”, disse a secretária executiva Larissa Martins.

Especialistas alertam que o uso de armas de choque pode trazer consequências graves, dependendo das condições da vítima.

“Pode gerar uma descarga que pode ter consequências graves, inclusive a morte”, explicou o especialista em segurança pública Roberto Magno.

O caso ganhou repercussão após vídeos mostrarem um estudante se aproximando de um homem em situação de rua e disparando uma arma de choque, enquanto outro jovem filmava a ação. Segundo testemunhas, os ataques teriam se repetido e, após a agressão, os envolvidos deixaram o local rindo. A Polícia Civil segue investigando a participação de cada suspeito.