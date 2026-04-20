Artesã Waiãpi leva cultura para evento em São Paulo: ‘vendendo bem’

Narini fez parte de delegação do Amapá na Feira de Arte dos Povos Indígenas que reuniu 50 etnias do Brasil na capital paulista

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Por JORGE ABREU, especial para o Portal SelesNafes.Com

As culturas waiãpi, galibi-marworno e tiriyó estão presentes na Feira de Arte dos Povos Indígenas, em São Paulo, que reúne 100 expositores de mais de 50 etnias do Brasil. A programação, realizada no parque Ibirapuera, se encerrou neste domingo (19), Dia dos Povos Indígenas. O evento, iniciado na quinta (16), foi organizado pela Mídia Indígena, com apoio do Ministério dos Povos Indígenas e outros parceiros, com curadoria do designer Marcelo Rosenbaum. A feira é parte da programação da Bienal de Arquitetura Brasileira (BAB).

Narini Waiãpi (foto em destaque) viajou para São Paulo pela primeira vez para participar da feira. Do município de Pedra Branca do Amapari, a jovem indígena relata que levou produtos que só o seu povo produz nas aldeias espalhadas pelo território.

“Eu trouxe tipóias para vender, feitas com algodão e a rede também, além de bolsas e outras coisas. A gente faz tudo isso na aldeia, no território Waiãpi. É a primeira vez que venho aqui, em São Paulo, e estou achando muito legal”, disse Narini ao Portal SN.

A artista indígena Mikori Bruna Tiriyó levou a cultura e as peças únicas, feitas no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, que também podem ser encontradas em Macapá, onde ela mora atualmente.

“É um privilégio participar desse tipo de feira e conhecer os parentes também. Tem muitos povos aqui. As nossas artes são diferentes. A gente está vendendo bem”, relatou.

A feira recebeu personalidades como o ator e modelo Klebber Toledo e a bancada do cocar, formadas pelas deputadas federais Célia Xakriabá (PSOL-MG), Juliana Cardoso (PT-SP), da etnia terena, e Sonia Guajajara (PSOL-SP), primeira indígena a se tornar ministra de Estado.

“São produtos feitos nos territórios. A arte indígena é de uma diversidade gigante, composta por diversos elementos culturais que vêm das raízes ancestrais desses povos”, diz Hony Riquison, produtor do Mídia Indígena e um dos organizadores da feira.

Ainda neste domingo, após o fim da feira, a organização realizou o Festival Raízes Ancestrais, no Espaço Cultural Elza Soares, no bairro Campos Elíseos, nomes da música brasileira, entre eles as cantoras Maria Gadú e Djuena Tikuna e o DJ Eric Terena. O evento paralelo teve apresentações dos artistas Gean Pankararu, Eriya Yawanawa, Katú Mirim, Brisa Flow, Kaê Guajajara, Yura Yuxãnaívu, Ian Wapichana, Owerá e Dj Nelson D.