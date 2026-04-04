Ataque a tiros contra viatura do Bope termina com faccionado morto em confronto

Denúncias apontavam que dois homens armados circulavam de motocicleta pela cidade em busca de rivais para executar

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma viatura do Bope foi atacada a tiros e um homem apontado como integrante da facção Família Terror do Amapá, identificado como Dinaelson Silva dos Santos, de 19 anos, morreu em confronto com equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na noite desta sexta-feira (3), em Mazagão Novo, município vizinho a Macapá.

De acordo com informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar, dois indivíduos armados estariam circulando pela cidade em uma motocicleta Honda Fan de cor vermelha, com placa não identificada, supostamente à procura de rivais para executar.

Com base nas denúncias, equipes da Rotam se deslocaram até o local e, nas proximidades da cabeceira da ponte sobre o rio Beija-Flor, avistaram dois suspeitos com as mesmas características, ao lado de uma motocicleta.

Segundo o oficial responsável pela ocorrência, ao tentarem realizar a abordagem, um dos indivíduos sacou um revólver e passou a efetuar disparos contra a viatura policial.

“Diante da injusta agressão, a equipe reagiu em legítima defesa, efetuando disparos para conter a ameaça”, informou o oficial.

No revide, um dos suspeitos foi atingido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o óbito foi confirmado ainda no local. O segundo envolvido, que pilotava a motocicleta, conseguiu fugir e segue sendo procurado.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, que realizou a perícia.

Ainda segundo a polícia, Dinaelson possuía ligação com a facção criminosa conhecida como “Família Terror do Amapá” e tinha antecedentes por roubo, homicídio qualificado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Conforme levantamento policial, ele também costumava ostentar armas de fogo nas redes sociais.

Durante buscas nas proximidades do confronto, os policiais localizaram uma possível base de apoio do crime organizado sob a ponte sobre o rio Beija-Flor.