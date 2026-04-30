Ataque a tiros durante jogo do Flamengo deixa dois mortos no Macapaba

Criminosos chegaram em carro com vidros escuros, atiraram e fugiram

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um ataque a tiros deixou dois trabalhadores mortos no fim da noite desta quarta-feira (29), no conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá. As vítimas, Benildo Pantoja, de 55 anos, e Ruan Costa Brito, de 30, estavam em frente a um ponto comercial, assistindo na tv ao jogo do Flamengo pela Copa Libertadores da América, quando foram surpreendidas pelos criminosos.

Segundo o delegado Carlos Mazurek, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), os autores do crime chegaram em um carro, com vidros escuros, e pelo menos um deles desceu do veículo já efetuando disparos contra os homens.

“Testemunhas relataram que o carro se aproximou, um indivíduo desceu e atirou nas vítimas. Em seguida, ele retornou ao veículo e fugiu. Estava encapuzado, o que dificultou a identificação”, detalhou o delegado.

Ruan Costa trabalhava em uma empresa de ferragens e era muito querido na região, ele morreu ainda no local. Já o pedreiro Benildo Pantoja chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência (HE), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia, os dois homens não tinham antecedentes criminais, o que levanta a hipótese de que possam ter sido mortos por engano ou de forma aleatória por integrantes de facções criminosas.

“Há sinais de execução, mas ainda estamos apurando a motivação. É possível que o ataque tenha relação com facção, porém não podemos afirmar com precisão neste momento”, afirmou Mazurek.

Pelo menos dez disparos foram contabilizados, mas a quantidade exata de tiros que atingiram as vítimas só será confirmada após os exames de necropsia.

O duplo homicídio ocorreu pouco tempo após outro ataque registrado também na zona norte da capital, no bairro Brasil Novo, onde um adolescente foi morto a tiros.

A Polícia Civil segue investigando os casos e reforça o pedido para que moradores colaborem com informações que possam ajudar na identificação dos autores. O telefone da DHPP é 9 9170 4302.