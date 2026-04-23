HOMICÍDIO

Atleta que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de facadas em igarapé de Macapá

23, abril, 2026
Corpo de jovem de 18 anos foi localizado no bairro Fazendinha; polícia suspeita de emboscada e investiga o caso como homicídio
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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O mistério e a angústia que cercavam o desaparecimento do jovem atleta Kerrison Cordeiro Ramos, de 18 anos, chegaram a um fim trágico nesta quinta-feira (23). O corpo do rapaz foi encontrado boiando em um igarapé no Ramal do Polo, no bairro Fazendinha, na zona sul da capital. De acordo com o 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá (1º BPM), a equipe foi acionada por volta de 7h30 após moradores avistarem o corpo na água. No local, os policiais constataram que as roupas eram compatíveis com as que Kerrison usava na última segunda-feira (20), quando foi visto pela última vez ao sair da casa da namorada, informação confirmada pela família ao Portal SelesNafes.Com. Uma irmã viu uma foto tirada pela perícia e reconheceu Kerrison, mas apenas um exame papiloscópico (digitais) vai confirmar oficialmente a identificação.

A perícia inicial apontou que o corpo apresentava lesões graves, possivelmente provocadas por arma branca. O cenário encontrado às margens do igarapé reforça a suspeita de que o jovem tenha sido atacado antes de ser jogado na água. 

“No local havia uma sacola plástica com sangue e mato amassado, dando indícios de que possivelmente houve agressões antes desse corpo ter sido jogado no rio”, informou o tenente-coronel Ademar, do 1º BPM.

Família afirma que características do corpo são de Kerrisson, incluindo as roupas

Rapaz desapareceu ao sair da casa da namorada na segunda (20)

Kerrison era estudante e atleta de jiu-jítsu em um projeto social. Ele desapareceu na noite de segunda-feira (20), após sair da casa da namorada no bairro Cidade Nova para percorrer um curto trajeto até sua residência, mas não chegou ao destino.

A família descreve o jovem como disciplinado e sem envolvimento com conflitos. Desde o desaparecimento, parentes e amigos realizavam buscas e campanhas nas redes sociais. A última atividade registrada no celular ocorreu às 22h56 do dia do sumiço.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica do Amapá, que fez a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, agora é investigado como homicídio pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A polícia pede que informações que possam ajudar na identificação dos autores sejam repassadas de forma anônima pelo disque-denúncia da DHPP: (96) 99170-4302.

Seles Nafes
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