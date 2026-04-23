Atleta que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de facadas em igarapé de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O mistério e a angústia que cercavam o desaparecimento do jovem atleta Kerrison Cordeiro Ramos, de 18 anos, chegaram a um fim trágico nesta quinta-feira (23). O corpo do rapaz foi encontrado boiando em um igarapé no Ramal do Polo, no bairro Fazendinha, na zona sul da capital. De acordo com o 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá (1º BPM), a equipe foi acionada por volta de 7h30 após moradores avistarem o corpo na água. No local, os policiais constataram que as roupas eram compatíveis com as que Kerrison usava na última segunda-feira (20), quando foi visto pela última vez ao sair da casa da namorada, informação confirmada pela família ao Portal SelesNafes.Com. Uma irmã viu uma foto tirada pela perícia e reconheceu Kerrison, mas apenas um exame papiloscópico (digitais) vai confirmar oficialmente a identificação.

A perícia inicial apontou que o corpo apresentava lesões graves, possivelmente provocadas por arma branca. O cenário encontrado às margens do igarapé reforça a suspeita de que o jovem tenha sido atacado antes de ser jogado na água.

“No local havia uma sacola plástica com sangue e mato amassado, dando indícios de que possivelmente houve agressões antes desse corpo ter sido jogado no rio”, informou o tenente-coronel Ademar, do 1º BPM.

Kerrison era estudante e atleta de jiu-jítsu em um projeto social. Ele desapareceu na noite de segunda-feira (20), após sair da casa da namorada no bairro Cidade Nova para percorrer um curto trajeto até sua residência, mas não chegou ao destino.

A família descreve o jovem como disciplinado e sem envolvimento com conflitos. Desde o desaparecimento, parentes e amigos realizavam buscas e campanhas nas redes sociais. A última atividade registrada no celular ocorreu às 22h56 do dia do sumiço.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica do Amapá, que fez a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML). O caso, inicialmente tratado como desaparecimento, agora é investigado como homicídio pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa.

Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso. A polícia pede que informações que possam ajudar na identificação dos autores sejam repassadas de forma anônima pelo disque-denúncia da DHPP: (96) 99170-4302.