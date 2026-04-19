Boca de fumo é estourada e cinco são presos com drogas, dinheiro e ligação com facção

Suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados com drogas e dinheiro

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de cinco pessoas na noite deste sábado (18), sendo duas mulheres e três homens, durante uma ação contra o tráfico de drogas na zona norte de Macapá. O flagrante aconteceu na área de invasão do bairro Infraero II, um ponto já conhecido pelas autoridades como reduto de comercialização de entorpecentes.

A equipe da Patamo chegou ao local após denúncia anônima indicando intensa movimentação de traficantes na cabeceira da ponte da 2ª Travessa da Monte Alegre. Ao perceberem a aproximação policial, vários suspeitos tentaram fugir em desespero, mas um deles acabou capturado.

Com o infrator, os militares encontraram 16 porções de cocaína e R$ 48 em dinheiro. Sem saída, ele confessou que estava vendendo drogas desde o início da noite e ainda entregou o esquema, apontando dois comparsas como donos do material ilícito.

A partir das informações, os policiais avançaram até o endereço indicado e encontraram quatro pessoas dentro de uma residência. Durante as buscas, um indivíduo foi flagrado com 12 porções de drogas e admitiu fazer parte de uma facção criminosa, responsável pela distribuição e recolhimento do dinheiro do tráfico, inclusive via PIX.

Com uma mulher, foram apreendidas 26 porções de entorpecentes. Ela revelou que buscava drogas em outros bairros e havia acabado de retornar do Brasil Novo. Outro suspeito estava com R$ 300, valor que, segundo ele próprio, era fruto da venda de drogas.

Os suspeitos confessaram participação ativa na organização criminosa, atuando em funções como embalagem, ocultação e arrecadação do dinheiro do tráfico.

Ainda segundo os suspeitos, momentos antes da chegada da polícia, R$ 1.500 já haviam sido recolhidos por outro integrante da facção, a mando de uma mulher apontada como líder do esquema na região, e que já havia sido presa recentemente pela Polícia Civil.

Durante a varredura no local, os militares encontraram mais drogas, balança de precisão, materiais para embalagem e diversos objetos de origem suspeita.

A ação se estendeu até uma área de lago nos fundos da casa, onde os policiais localizaram um pote vermelho contendo grande quantidade de cocaína e mais R$ 65, material que havia sido jogado na tentativa desesperada de se livrar do flagrante. No total, foram apreendidos R$ 859 em dinheiro e 118 porções de entorpecentes.

Diante da situação, os cinco suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, onde devem responder por tráfico de drogas e associação criminosa.