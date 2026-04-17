Cabo da PM alvo de investigação é encontrado morto em área de mata em Macapá

Eliakim das Neves Reis ingressou nos quadros da Polícia Militar em 2021 e estava lotado no 6º Batalhão

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um policial militar de 33 anos, identificado como o Cabo Eliakim das Neves Reis, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (17), em uma área de mata próxima à Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá. O corpo apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo.

O caso ocorreu em meio a graves denúncias de assédio sexual que vieram à tona nas últimas 24 horas. Eliakim era instrutor do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e atuava em escolas da capital.

De acordo com informações policiais, familiares de pelo menos quatro alunas de uma escola localizada no centro de Macapá, procuraram a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Praticados contra Criança e Adolescentes (DERCCA) e a Corregedoria da Polícia Militar.

As vítimas, meninas com idades entre 10 e 12 anos, relataram ter sofrido assédio por parte do militar tanto no ambiente de escolar quanto por meio de redes sociais.

O ocorrido

Segundo o Boletim de Ocorrência, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foi acionado após o militar enviar mensagens em tom de despedida para familiares. O veículo utilizado pelo cabo foi localizado abandonado em frente a uma obra no Residencial Castelinho. Imagens de câmeras da região mostraram que ele caminhou sozinho para o local.

Equipes do 6º e 8º Batalhão, com apoio do Corpo de Bombeiros, iniciaram buscas na região após testemunhas relatarem que ele teria adentrado uma área de mata. Durante a incursão, os policiais ouviram um estampido de disparo. O óbito foi confirmado no local por uma equipe do SAMU. Próximo ao corpo, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm.

Investigação

O delegado Paulo Roberto, da Delegacia de Homicídios (DHPP), acompanhou a remoção do cadáver. A Polícia Civil informou que, diante das evidências colhidas no local e do histórico recente, a principal linha de investigação é de autoextermínio, descartando, inicialmente, a hipótese de homicídio.

Eliakim das Neves Reis ingressou nos quadros da Polícia Militar em 2021 e estava lotado no 6º Batalhão. A Politec realizou a perícia técnica no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).