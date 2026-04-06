Calouros de Medicina doam sangue em ‘trote solidário’

Campanha ajuda a manter atendimentos hospitalares em Macapá e promove formação humanizada desde o primeiro semestre acadêmico

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Macapá (AP)

Cerca de 90 estudantes de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá participaram de uma campanha de doação de sangue entre os dias 23 e 30 de março. A ação, denominada 2º Trote Solidário, foi realizada em parceria com o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap). O objetivo principal foi reforçar os estoques de sangue da capital e promover a formação humanizada dos novos acadêmicos logo no início do ano letivo de 2026. Ao todo, foram coletadas cerca de 30 bolsas de sangue, sendo que cada uma pode ajudar a salvar até quatro vidas em casos de cirurgias, tratamentos de saúde e situações de emergência.

Gincana pela vida

Para engajar as turmas, a campanha foi estruturada como uma gincana solidária. Os alunos competiram para mobilizar o maior número de voluntários, e a equipe vencedora foi premiada com um troféu e certificados de horas complementares.

“Essa disputa foi simbólica, mas o grande propósito foi ajudar a salvar vidas. Foi um bonito gesto de solidariedade e esperança em favor do próximo”, relatou o acadêmico do 1º ano, José Bittencourt.

Impacto estratégico e formação humanizada

De acordo com o coordenador do curso de Medicina da Faculdade Integrado de Macapá, Thiago Afonso Teixeira, o trote solidário é parte essencial da missão da faculdade de formar médicos socialmente responsáveis. O projeto surgiu em um momento estratégico, já que os estoques costumam baixar após períodos festivos.

“A atividade reforça o compromisso social que faz parte da formação médica. Buscamos desenvolver profissionais conscientes da responsabilidade com a comunidade e com a promoção da saúde coletiva”, afirma o coordenador.

A acadêmica Lívia Maria reforça que a iniciativa é fundamental para garantir o tratamento de pacientes locais que dependem das bolsas de sangue. “Para nós, participar dessas ações ajuda na formação que vai além do conteúdo técnico: ela é humana. É gratificante transformar o espírito de competição em um propósito maior”, conclui.

Saiba como doar sangue

Os interessados em continuar apoiando a rede de saúde devem procurar o Hemoap para realizar doações espontâneas. O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá fica na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 1106, bairro Central.

Uma única doação de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas. O processo é totalmente seguro, realizado com material estéril e descartável, dura cerca de 40 minutos e não oferece riscos ao doador.

Para doar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, ter dormido pelo menos 6h na noite anterior, estar bem alimentado, hidratado e sem ingerir álcool por no mínimo 12h, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial com foto.

Sobre a Faculdade Integrado de Macapá

A Faculdade Integrado de Macapá é a primeira e única instituição privada do Amapá a ter o curso de Medicina autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Portaria SERES/MEC nº 257, de abril de 2025.

O campus tem 1.689m2 e cinco espaços equipados com modernos equipamentos para realizar pesquisas e experimentos científicos [dois laboratórios Morfofuncionais, dois de Habilidades e um de Simulação Realística], duas salas de aula e uma de informática.

As metodologias utilizadas – Team Based Learning (TBL), Problem Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Projetos, Problematização e Simulação Realística – potencializam a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe e o protagonismo do estudante na resolução de problemas.

A Faculdade Integrado de Macapá fica na Av. Feliciano Coelho, 125, bairro Trem, tel. 0800-000-7005 e WhatsApp 96-2027-0996.

A instituição faz parte do Grupo Integrado; companhia paranaense que em 2026 completa 40 anos de tradição educacional e que já formou mais de 10 mil universitários em diferentes áreas do conhecimento.