Cantor Bruno Mafra faz insinuações sobre ex-sogro e promete fazer revelações

Artista informou que irá recorrer da sentença de 30 anos no processo em que é acusado de abusos sexuais pelas filhas

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Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Após a confirmação da condenação em segunda instância por crimes de abuso sexual contra as próprias filhas, o cantor Bruno Mafra, da banda Bruno e Trio, se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais. Em um vídeo publicado na internet na noite desta segunda-feira (6), o artista negou as acusações e afirmou ser inocente. “Eu sou um inocente. Estou sendo falsamente acusado”, declarou. No vídeo, Bruno Mafra afirmou que as denúncias são resultado de conflitos familiares antigos e disse que pretende apresentar provas para contestar a decisão judicial.

Segundo ele, a convivência com as filhas sempre foi “amorosa e respeitosa” e que existem testemunhas, como ex-funcionários e pessoas próximas que teriam prestado depoimento a seu favor durante o processo.

O cantor também citou disputas familiares envolvendo guarda e convivência, alegando que há um histórico de processos desde a infância das filhas que, segundo ele, explicariam o contexto do caso.

“Vou trazer à tona fatos que mostram como essa narrativa foi construída”, afirmou.

Durante o pronunciamento, o artista também criticou a forma como o caso vem sendo tratado publicamente e classificou a repercussão como um “linchamento”.

“É um absurdo o que está sendo feito contra mim e contra a minha família”, disse.

Bruno Mafra também contestou informações divulgadas sobre o processo e afirmou que algumas interpretações não corresponderiam ao que está nos autos.

Confronto com falas da filha

O vídeo publicado pelo cantor intercala trechos do pronunciamento com declarações da filha, que já havia se manifestado anteriormente. No relato, ela descreve sofrimento ao longo dos anos e afirma que a decisão da Justiça representa o reconhecimento da verdade. Ela também afirmou que vive um sentimento de “alívio”, mas também de “luto”, ao comentar a condenação. Em resposta, o cantor rebateu as declarações e voltou a negar qualquer prática de abuso.

Questões familiares e financeiras

Em outro momento do vídeo, Bruno Mafra mencionou disputas relacionadas à pensão alimentícia e afirmou que sempre prestou assistência financeira às filhas. Segundo ele, as filhas tiveram acesso à educação, plano de saúde e outras formas de suporte custeadas por ele ao longo dos anos. O cantor questionou as acusações e afirmou que pretende apresentar provas documentais sobre o tema, prometendo revelações surpreendentes.

Divulgação de conversas

Após o primeiro vídeo, o artista publicou um novo material nas redes sociais com imagens de conversas atribuídas às filhas. Nos registros, aparecem mensagens de carinho, preocupação e interação ao longo dos anos. De acordo com o cantor, o objetivo seria demonstrar a relação mantida com as filhas e contestar a narrativa apresentada publicamente.

Bruno Mafra foi condenado a mais de 30 anos de prisão em regime fechado. A decisão foi mantida por unanimidade em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Pará. A defesa do cantor afirma que ainda pretende recorrer às instâncias superiores.