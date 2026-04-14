Carregamento que seria jogado para dentro do Iapen tinha até relógios inteligentes

Suspeito afirmou à PM que recebeu o material de um homem conhecido como “Irmão Messi” para arremessar os objetos e drogas para dentro do presídio

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 24 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas nesta segunda-feira (13), no Igarapé da Fortaleza, entre Macapá e Santana.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de que um indivíduo, vestindo camisa vermelha , estaria comercializando entorpecentes na Travessa Igarapé do Lago.

Ao perceber a chegada das viaturas , o indivíduo tentou correr para dentro de uma residência, mas logo foi alcançado e abordado. Com o suspeito, identificado como Gabriel Guedes Vidal, foi encontrada a quantia de R$ 169 em dinheiro.

Ainda segundo a PM, Gabriel informou que escondia drogas na casa de uma cunhada e levou a equipe até o endereço. No local indicado foram apreendidos oito smartwatches embalados, uma porção de crack, três balanças de precisão e outros objetos relacionados ao tráfico.

Gabriel afirmou aos policiais que havia recebido o material de um indivíduo conhecido como “Irmão Messi” e que prepararia o carregamento ilícito para ser arremessado para dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à autoridade policial para os procedimentos legais. A Polícia Militar informou ainda que foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do conduzido.