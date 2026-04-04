Casal condenado por estupros no Amapá é preso em Goiânia

Entre as vítimas estão uma criança e uma mulher com deficiência, alvo de violência e ameaças para impedir denúncias

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil de Goiás prendeu Raylon Abreu Serra e Maurilene da Costa Nazaré, condenados por crimes de estupro continuado cometidos em Macapá. A ação foi realizada pela Central Geral de Flagrantes de Goiânia, em conjunto com o Centro Integrado de Segurança Pública e Proteção Ambiental, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Segundo a corporação, o casal vinha sendo monitorado após informações de que havia fugido para Goiânia. A partir do levantamento de possíveis locais onde estariam escondidos, equipes policiais conseguiram localizar os suspeitos e cumprir os mandados de prisão.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram ainda na década de 2010 e tiveram como vítimas uma criança e uma mulher com deficiência, o que agrava a natureza dos delitos. O homem, vizinho das vítimas à época, se aproveitava da proximidade para cometer os abusos, enquanto a mulher teria atuado para intimidar e silenciar as vítimas.

O casal já possuía condenação definitiva pela Justiça do Amapá, mas havia deixado o estado e se escondia em Goiás. A localização foi possível após cruzamento de dados e monitoramento, que permitiram à polícia cumprir os mandados de prisão.

Durante a ação, os suspeitos foram detidos sem resistência e encaminhados para os procedimentos legais. A polícia também divulgou imagens dos envolvidos com o objetivo de identificar possíveis outras vítimas que ainda não tenham formalizado denúncia.

O caso reacende o debate sobre a subnotificação de crimes sexuais e a vulnerabilidade de vítimas em contextos de proximidade com os agressores, além de destacar a importância da atuação integrada entre estados para garantir o cumprimento de decisões judiciais.