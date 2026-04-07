Cerca de 110 agressores de mulheres são monitorados com tornozeleira no Amapá

De Macapá (AP)
No Amapá, cerca de 110 homens condenados por violência doméstica são monitorados mensalmente por tornozeleiras eletrônicas, dentro de um sistema criado para reforçar a proteção de mulheres com medida protetiva. O acompanhamento é feito pela Central de Monitoramento Eletrônico do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), que cruza em tempo real a localização dos agressores com a das vítimas.
O mecanismo funciona junto com o chamado “botão do pânico”, um aparelho semelhante a um celular entregue à vítima. Caso o agressor se aproxime da chamada zona de exclusão — área determinada pela Justiça onde ele está proibido de chegar — o sistema dispara alertas e permite que a polícia seja acionada rapidamente.
Segundo o Iapen, desde 2025 não houve registros de feminicídio nem novas agressões graves envolvendo homens monitorados pelo sistema, o que reforça a eficácia da tecnologia no acompanhamento de casos de violência doméstica.
Mesmo assim, ocorrências ainda são registradas. No último ano, foram cerca de 30 episódios envolvendo monitorados, a maioria por tentativa de aproximação indevida da vítima ou descumprimento das regras impostas pela Justiça. Em todos os casos, os responsáveis foram identificados e reconduzidos ao Judiciário.