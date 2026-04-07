Clécio anuncia auxílio-alimentação de R$ 500 para profissionais da UDE

Medida é voltada aos profissionais que atuam na gestão administrativa e financeira das escolas

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Em um anúncio realizado na noite desta segunda-feira (7), o governador do Amapá, Clécio Luís (União), oficializou a criação do Auxílio-Alimentação para os trabalhadores da Unidade Descentralizada de Execução da Educação (UDE). A medida é a primeira do gênero voltada especificamente para este grupo de profissionais que atuam no suporte administrativo e financeiro das escolas estaduais.

O novo benefício terá o valor fixo de R$ 500. Segundo o governador, o impacto financeiro positivo será imediato e significativo para a categoria.

“Em mais de 91% dos trabalhadores, ou seja, a grande maioria, isso vai representar 27% de incremento na sua renda”, destacou Clécio Luís durante o anúncio.

O governador reforçou que a decisão é uma forma de reconhecimento pelo trabalho técnico realizado nas pontas do sistema educacional.

“É um bom começo porque nós estamos valorizando todos vocês, que nos ajudam e muito a manter uma educação de qualidade nas nossas escolas”, disse.

A UDE é peça-chave na engrenagem da Secretaria de Estado da Educação (SEED). Ela possui a responsabilidade de administrar os recursos dos Caixas Escolares; garantir que a burocracia não trave o funcionamento das unidades de ensino e, atuar como ponte técnica para assegurar que os investimentos cheguem de forma eficiente aos alunos e professores.

Com a instituição do auxílio de forma inédita, o Governo do Amapá busca reduzir a rotatividade nesses cargos e motivar as equipes que cuidam da parte operacional do ensino. A medida segue o cronograma de investimentos do Estado na área da educação, que foca tanto na infraestrutura física quanto na valorização do capital humano.