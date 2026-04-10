Clécio entrega lancha blindada para combate ao crime organizado nos rios do Amapá

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)
A segurança pública do Amapá ganhou um novo reforço nesta sexta-feira (10) com a entrega da lancha blindada Aruanã 38, incorporada às operações policiais durante solenidade realizada no Píer da Segurança Pública, no bairro Fazendinha, em Macapá. A embarcação foi projetada para atuação em ambientes de risco e passa a ser utilizada no patrulhamento fluvial, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e outras práticas criminosas que utilizam os rios como rota de escoamento. Com cerca de 10 toneladas, o equipamento conta com tecnologia embarcada, como sonar, além de outros sistemas que auxiliam na navegação e nas ações operacionais.
Com capacidade para até 11 tripulantes, a lancha atende às normas nacionais e internacionais de construção naval e possui características que permitem atuação em áreas de difícil acesso, ampliando o alcance das forças de segurança em regiões ribeirinhas.
A incorporação do equipamento integra as estratégias do programa Amapá Mais Seguro, que busca fortalecer a presença do Estado em pontos considerados estratégicos.
Entre eles, estão rotas fluviais que conectam o estado a regiões internacionais, como a Guiana Francesa e o Suriname, frequentemente utilizadas por organizações criminosas.
De acordo com o governo estadual, o investimento faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da segurança pública, que inclui aquisição de equipamentos, viaturas, armamentos e reforço no efetivo.
A expectativa é que a nova embarcação contribua para operações mais rápidas e eficientes, especialmente em áreas onde o acesso terrestre é limitado, aumentando a capacidade de resposta das forças policiais no combate ao crime organizado.