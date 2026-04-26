Clécio inicia construção de praça na orla e inaugura Super Fácil em Calçoene

Calçoene (AP) – O governador do Amapá, Clécio Luís (União), assinou neste sabado (25) a ordem de serviço para a construção de uma Praça da Orla de Calçoene, a 460 km de Macapá. A ideia é transformar a área em um espaço moderno de convivência, voltado ao lazer, turismo e qualidade de vida da população. Para viabilizar a obra, já foram iniciados os trabalhos de demolição do antigo alojamento de professores que ocupava o terreno. A medida abre caminho para a execução do novo projeto urbanístico e paisagístico, que deve revitalizar um dos principais pontos da cidade. Segundo o governo, os profissionais da educação que utilizavam o espaço terão um novo alojamento, planejado com melhores condições de conforto e estrutura.

“Reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento urbano e com a valorização das pessoas. Em breve, entregaremos um espaço público renovado para as famílias calçoenenses”, declarou Clécio Luís.

Ainda durante a agenda, o governador inaugurou a nova unidade do Super Fácil, que passa a funcionar integrada ao Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A estrutura foi planejada para concentrar serviços públicos e oferecer orientação especializada a visitantes.

“Entregamos um equipamento de alta qualidade que respeita o cidadão de Calçoene e, ao mesmo tempo, valoriza o nosso potencial turístico, com um guichê dedicado exclusivamente a quem vem conhecer nossas riquezas”, destacou o governador.

Mesmo compartilhando o mesmo prédio, os atendimentos são independentes. O Super Fácil tem capacidade estimada de até 10 mil atendimentos por ano, enquanto o CAT contará com guichê exclusivo para orientar turistas interessados em destinos como a Praia do Goiabal e o Parque Arqueológico do Solstício.

“O momento é de festa pela entrega desta unidade, mas também reflete o compromisso da gestão com os munícipes”, afirmou presidente do órgão, Renata Apóstolo.

O novo prédio substitui a antiga estrutura e integra o Projeto Equipa Super Fácil. O investimento é de aproximadamente R$ 3,3 milhões, com recursos do Tesouro Estadual e emendas parlamentares, reforçando a estratégia de descentralização administrativa e fortalecimento do turismo no interior do estado.