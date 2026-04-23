Clécio promove 409 policiais militares no Amapá

Solenidade reuniu familiares e marcou novo ciclo na carreira de oficiais e praças da PM

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) promoveu 409 policiais militares durante solenidade realizada no Sambódromo de Macapá, na terça-feira (21), em um evento que marcou a ascensão de oficiais e praças e reuniu familiares, autoridades e integrantes da corporação.



A cerimônia, alusiva ao Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares, oficializou a progressão de 209 oficiais e 200 praças, consolidando um novo momento na trajetória profissional dos militares contemplados.



Durante o evento, o governador destacou o simbolismo da promoção não apenas para os agentes, mas também para quem acompanha a rotina da carreira policial.

“É um sentimento especial. Os familiares dos militares acompanham a rotina e hoje têm o direito de se alegrar juntos. Já promovemos mais de 2.700 militares em pouco mais de três anos. Estamos reestruturando a pirâmide organizacional para que a PM funcione plenamente”, disse.