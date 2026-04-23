VALORIZAÇÃO NA SEGURANÇA

Clécio promove 409 policiais militares no Amapá

23, abril, 2026
Solenidade reuniu familiares e marcou novo ciclo na carreira de oficiais e praças da PM
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De Macapá (AP)

O governador Clécio Luís (União) promoveu 409 policiais militares durante solenidade realizada no Sambódromo de Macapá, na terça-feira (21), em um evento que marcou a ascensão de oficiais e praças e reuniu familiares, autoridades e integrantes da corporação.

A cerimônia, alusiva ao Dia de Tiradentes, patrono das polícias militares, oficializou a progressão de 209 oficiais e 200 praças, consolidando um novo momento na trajetória profissional dos militares contemplados.

Promoções seguem critérios de antiguidade e merecimento dentro da corporação. Fotos: Sal Lima/Secom GEA

Durante o evento, o governador destacou o simbolismo da promoção não apenas para os agentes, mas também para quem acompanha a rotina da carreira policial.

“É um sentimento especial. Os familiares dos militares acompanham a rotina e hoje têm o direito de se alegrar juntos. Já promovemos mais de 2.700 militares em pouco mais de três anos. Estamos reestruturando a pirâmide organizacional para que a PM funcione plenamente”, disse.

Seles Nafes
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