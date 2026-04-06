Clubes homenageiam Randolfe por reconstrução de estádios e apoio ao futebol amapaense

Parlamentar foi reconhecido por liderar revitalização de estádios e apoiar realização do Campeonato Amapaense

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Macapá (AP)

Representantes de clubes e torcidas organizadas fizeram um reconhecimento público, no último domingo (5), para a atuação do senador Randolfe Rodrigues (PT) na reconstrução de estádios e incentivos à realização do Campeonato Amapaense de Futebol. Em cerimônia realizada em Santana, a 17 km de Macapá, o parlamentar homenageado pelo Ypiranga, Oratório, São José, Santana, Independente, Trem e Santos, após reconstrução do Estádio Augusto Antunes. “Seu compromisso com o esporte amapaense garantiu não apenas a volta das competições, mas também a dignidade de um estádio que é patrimônio do nosso futebol”, destacou o texto da homenagem, lido durante o evento.

O Estádio Augusto Antunes, tradicional casa do futebol em Santana, passou por um longo período de abandono até receber as obras de revitalização lideradas por Randolfe Rodrigues. O senador também atuou diretamente para resgatar outros espaços esportivos no estado, como: Estádio Natividade (Natizão), no Oiapoque; Estádio Valentim Monteiro, em Ferreira Gomes e o Estádio Zerão, em Macapá (revitalização em andamento).

O ato simbólico reuniu diretorias de clubes e representantes das torcidas, que entregaram ao senador Randolfe Rodrigues uma manifestação pública de agradecimento. No documento, assinado em Santana, os signatários afirmam: “Que este gesto seja lembrado como marco de união, trabalho e paixão pelo esporte no estado do Amapá”.

“O futebol não é só jogo – é esperança, é futuro. Cada estádio recuperado é um campo de oportunidades para nossos jovens”, disse o senador emocionado.

O apoio do senador foi fundamental para a realização do Amapazão 2026, o Campeonato Amapaense de Futebol. Criado em 1991 como o primeiro torneio profissional chancelado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no estado, o Amapazão só deixou de ser disputado uma vez em mais de 30 anos – em 1996. Desde então, a competição tem sido a principal vitrine do futebol local, projetando jogadores amapaenses para o Brasil e o mundo e garantindo vagas em torneios nacionais. As últimas edições tem contado com o suporte do senador.