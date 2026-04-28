Colisão entre caminhão do lixo e SUV deixa motorista ferida e provoca congestionamento

Acidente ocorreu na rotatória da Embrapa e provocou congestionamento em via de grande fluxo

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um acidente envolvendo um caminhão de coleta de lixo da Prefeitura de Macapá e um carro de passeio causou transtornos no trânsito da Zona Sul da capital na tarde desta terça-feira (28). A colisão ocorreu na rotatória da Embrapa, um dos pontos mais movimentados da cidade. De acordo com informações apuradas no local, os dois veículos seguiam pela Rua Inspetor Marcelino, no sentido bairro Universidade, quando se aproximaram da rotatória. O caminhão teria sinalizado uma conversão à direita para acessar a Rodovia Josmar Chaves Pinto (JP), onde realizaria a coleta de resíduos.

Já o carro, um Nissan Kicks, seguia pela rotatória com a intenção de fazer o retorno em direção ao Centro. Durante a manobra, houve o choque entre os veículos. Com o impacto, o automóvel menor rodou na pista e ficou atravessado, dificultando ainda mais o fluxo de veículos.

A motorista do carro sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento ainda no local por uma equipe de socorro, sendo encaminhada ao hospital para avaliação médica. O condutor do caminhão não se feriu e permaneceu na área do acidente para prestar esclarecimentos.

Equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) atuaram no controle do tráfego e no isolamento da área. A ocorrência gerou longo congestionamento, com retenções que se estenderam por vários trechos da via. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e apurar as circunstâncias do acidente.