Colisão mata motociclista e deixa passageira ferida em Santana

Ocorrência foi registrada na tarde deste sábado (18), em esquina com histórico de acidentes

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Por LEONARDO MELO, de Santana (AP)

Um grave acidente de trânsito deixou um morto e uma pessoa gravemente ferida na tarde deste sábado (18), em um cruzamento considerado crítico no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. A colisão envolveu uma picape branca e uma motocicleta de transporte por aplicativo, resultando na morte do condutor da moto ainda no local.

De acordo com informações de testemunhas, a picape de cor branca trafegava no sentido norte-sul quando colidiu com uma motocicleta utilizada para transporte por aplicativo. O veículo (moto) era conduzida por Felipe Freitas, que levava como passageira Maria Elita Corrêa Martins, de 53 anos.

Com o impacto, os ocupantes da motocicleta foram arremessados a uma longa distância do ponto da colisão. Felipe Freitas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já a passageira foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital de Emergências de Santana. Segundo informações iniciais, ela encontra-se consciente e com quadro médico considerado estável.

Testemunhas relataram que, no momento do acidente, chovia forte e o semáforo no cruzamento não estaria funcionando, o que pode ter contribuído para a colisão. A picape era conduzida por uma mulher, cuja identidade não foi divulgada. Ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde prestou esclarecimentos.

Moradores da região afirmam que acidentes são frequentes no local e cobram providências das autoridades.

“Todo tempo acontece acidente aí nessa esquina e esse não é o primeiro. A gente já vem falando há muito tempo e não resolvem. Aqui, às vezes, passam veículos em alta velocidade e a gente que mora aqui fica com o coração na mão”, finalizou um comerciante que presenciou o ocorrido.