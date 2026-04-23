Colisão violenta na BR-156 deixa motorista em estado grave

Sob chuva intensa, batida frontal ocorreu durante tentativa de conversão à esquerda e mobilizou resgate

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma forte colisão entre dois carros, modelos Citroën C3, de cor preta, e um Chevrolet Onix, de cor prata, deixou um motorista gravemente ferido no início da noite desta quarta-feira (22), na BR-156, nas proximidades do acesso ao município de Ferreira Gomes.

O acidente aconteceu por volta das 18h30 e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as informações levantadas no local, os veículos seguiam em sentidos opostos quando houve uma violenta batida frontal.

O condutor do Citroën trafegava no sentido Macapá e, ao tentar realizar uma conversão à esquerda para acessar o município de Ferreira Gomes, acabou invadindo a pista contrária, colidindo frontalmente com o Onix, que seguia sentido Oiapoque.

No veículo atingido estavam, além do condutor, três passageiras. Com a força da batida, todas as vítimas precisaram ser socorridas e foram encaminhadas para atendimento médico no município de Porto Grande.

Um dos motoristas, o do Citröen, sofreu ferimentos graves e inspira cuidados. Apesar da gravidade da ocorrência, até o momento não há registro de morte. De acordo com a PRF, uma forte chuva atingia a região no momento do acidente, o que pode ter contribuído para o sinistro.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local, realizou os procedimentos necessários e apura oficialmente as circunstâncias do acidente.