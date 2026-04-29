Com antecedente por violência doméstica, homem é executado no interior do AP

Moradores de Ferreira Gomes ouviram vários disparos e encontraram a vítima caída no meio da rua

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A noite desta terça-feira (28) foi marcada por um homicídio no interior do Amapá. Um homem identificado como Adjaldo Lacerda dos Reis Lopes, de 28 anos, foi executado a tiros por volta das 20h40, na Rua Castelo Branco, no município de Ferreira Gomes, distante 137 km de Macapá.

Segundo informações, Adjaldo tinha passagem pela penitenciária por violência doméstica. A motivação e a autoria do crime ainda são um mistério para a polícia.

Moradores relataram ter ouvido apenas vários disparos de arma de fogo e, logo em seguida, encontraram a vítima caída no meio da rua, já sem chances de reação.

O Samu ainda foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, apenas pôde constatar o óbito.

A Polícia Científica realizou a perícia e o caso agora está nas mãos do delegado do município, que tenta descobrir quem puxou o gatilho.