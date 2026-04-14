Com capacidade para 250 mil sacas, Paiol Amapá mira salto na produção de grãos do estado

Macapá (AP) — O agronegócio do Amapá passou a contar com a maior estrutura já construída no estado para secagem e armazenamento de grãos. O Paiol Amapá, da empresa Agromix, foi inaugurado no último fim de semana com capacidade para receber 250 mil sacas de milho, soja, feijão, arroz, gergelim, sorgo e outros grãos. Localizada na Rodovia AP-020, km 09, Linha D, no bairro Marabaixo, em Macapá, a unidade reforça a posição estratégica do estado no chamado Arco Norte, com logística privilegiada para exportação por meio do Porto de Santana e proximidade com rotas internacionais. A estrutura consolida o Amapá como nova fronteira agrícola, especialmente pelas condições favoráveis de solo, luminosidade e regime de chuvas.

O empreendimento surge como resposta a um dos principais gargalos do agronegócio brasileiro: o déficit histórico de armazenagem. Atualmente, o país ainda enfrenta limitações estruturais para estocar parte significativa da safra, cenário que impacta diretamente os custos logísticos, a competitividade e o poder de comercialização dos produtores.

O Paiol Amapá oferece tecnologia de ponta para secagem e armazenagem, garantindo maior segurança na conservação dos grãos e melhores condições de negociação para o produtor rural.

A inauguração, realizada no último dia 11, reuniu produtores, empresários, autoridades e lideranças do setor, que destacaram o impacto estratégico do investimento para o fortalecimento do agronegócio no estado.

A nova estrutura deve permitir aumento expressivo da produtividade, com potencial para dobrar a produção de grãos e viabilizar até duas safras por ano em áreas já consolidadas, graças à redução das perdas pós-colheita e ao ganho de eficiência logística.

O produtor rural e CEO do Paiol Amapá, Renan Massoni, afirmou que a entrega representa a materialização de um projeto construído com visão e confiança no potencial econômico do estado.

“Hoje, mais do que inaugurar silos, inauguramos futuro, oportunidade e desenvolvimento para o nosso estado”, destacou.