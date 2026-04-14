AGRICULTURA NO AMAPÁ

Com capacidade para 250 mil sacas, Paiol Amapá mira salto na produção de grãos do estado

14, abril, 2026
Empreendimento da Agromix, inaugurado em Macapá, aposta em tecnologia e logística estratégica para reduzir perdas, aumentar produtividade e fortalecer exportações pelo Porto de Santana
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Macapá (AP) — O agronegócio do Amapá passou a contar com a maior estrutura já construída no estado para secagem e armazenamento de grãos. O Paiol Amapá, da empresa Agromix, foi inaugurado no último fim de semana com capacidade para receber 250 mil sacas de milho, soja, feijão, arroz, gergelim, sorgo e outros grãos. Localizada na Rodovia AP-020, km 09, Linha D, no bairro Marabaixo, em Macapá, a unidade reforça a posição estratégica do estado no chamado Arco Norte, com logística privilegiada para exportação por meio do Porto de Santana e proximidade com rotas internacionais. A estrutura consolida o Amapá como nova fronteira agrícola, especialmente pelas condições favoráveis de solo, luminosidade e regime de chuvas.

O empreendimento surge como resposta a um dos principais gargalos do agronegócio brasileiro: o déficit histórico de armazenagem. Atualmente, o país ainda enfrenta limitações estruturais para estocar parte significativa da safra, cenário que impacta diretamente os custos logísticos, a competitividade e o poder de comercialização dos produtores.

Estrutura foi construída na linha D da Rodovia AP-20, a 20 minutos do Centro de Macapá

O Paiol Amapá oferece tecnologia de ponta para secagem e armazenagem, garantindo maior segurança na conservação dos grãos e melhores condições de negociação para o produtor rural.

A inauguração, realizada no último dia 11, reuniu produtores, empresários, autoridades e lideranças do setor, que destacaram o impacto estratégico do investimento para o fortalecimento do agronegócio no estado.

A nova estrutura deve permitir aumento expressivo da produtividade, com potencial para dobrar a produção de grãos e viabilizar até duas safras por ano em áreas já consolidadas, graças à redução das perdas pós-colheita e ao ganho de eficiência logística.

Entrega no dia 11 reuniu produtores e autoridades

O produtor rural e CEO do Paiol Amapá, Renan Massoni, afirmou que a entrega representa a materialização de um projeto construído com visão e confiança no potencial econômico do estado.

“Hoje, mais do que inaugurar silos, inauguramos futuro, oportunidade e desenvolvimento para o nosso estado”, destacou.

Seles Nafes
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