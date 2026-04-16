Com incentivo aos pequenos negócios, ‘Tartarugal’ conquista o ‘Prefeitura Empreendedora’

Macapá (AP)

A Prefeitura de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, foi destaque na edição estadual do Prêmio Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae, ao conquistar três categorias com iniciativas voltadas ao fortalecimento da economia local. O município foi reconhecido pelos projetos Sala do Empreendedor, Peixe na Mesa e também levou o título de Prefeitura Vencedora Estadual. A premiação é considerada uma das mais importantes do país no reconhecimento de gestões públicas que estimulam o empreendedorismo, a geração de renda e o desenvolvimento sustentável nos municípios.

Como parte da premiação, a gestão municipal também participará de uma missão internacional à Espanha, onde apresentará os projetos em nível global e terá contato com experiências exitosas de outros países.

Os resultados são atribuídos à atuação conjunta de diversos setores do município, incluindo piscicultores, costureiras, artesãos, equipes da Sala do Empreendedor e da Secretaria Municipal de Agricultura, além de parcerias com o Governo do Estado e o Sebrae, que mantém um escritório regional em Tartarugalzinho.

O prefeito Bruno Mineiro destacou o significado da conquista: “Este prêmio é o reflexo do trabalho de toda a nossa comunidade. Só existe estado forte quando os municípios também são fortes — e Tartarugalzinho está mostrando que é possível transformar realidades a partir do interior.”

Com o reconhecimento, o município passa a integrar o grupo de referências estaduais em políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia local e incentivo ao empreendedorismo.