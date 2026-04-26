Com moto 0km na premiação, Arraiá da Capitá 2026 abre quadra junina no AP

Evento marca início da temporada com programação diversa, incentivo aos grupos e anúncio de premiações

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De Macapá (AP)

O Arraiá da Capitá 2026 foi lançado neste sábado (25), em Macapá, abrindo oficialmente a quadra junina no Amapá. A programação começou às 14h, no Centro Didático Adamor Picanço, no Beirol, reunindo quadrilhas, artistas e o público em um dos momentos mais aguardados do calendário cultural.

Promovido pela Federação das Associações Juninas do Amapá (FEAJ) e pela Agência Beira-Rio, o evento também já projeta o Concurso Soberano e Soberana Junina 2026, que terá como incentivo a premiação com motos 0km para os vencedores das categorias, elevando a expectativa entre os participantes.

A iniciativa simboliza o primeiro grande encontro da comunidade junina no ano e reforça o papel das quadrilhas como expressão cultural e também como atividade que movimenta a economia local.

A programação contou com brincadeiras tradicionais, venda de comidas típicas e apresentações de quadrilhas estilizadas e matutas, além do sorteio da ordem de apresentação do concurso, marcado para o dia 25 de maio.

O certame reunirá 35 candidatos nas categorias Soberano, Soberana e Soberana Diversidade, ampliando a representatividade e consolidando o evento como um dos principais do segmento no estado.

Outro ponto importante é o caráter solidário do Arraiá. Toda a arrecadação com a venda de cartelas será destinada diretamente aos grupos juninos, contribuindo para a produção dos espetáculos e manutenção das atividades ao longo da temporada.