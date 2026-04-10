Conselho rompe contrato após prisão de motorista em operação policial no AP

Entidade diz que mulher não tinha vínculo direto e adota medida para preservar imagem institucional

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Macapá (CCEP) se manifestou oficialmente nesta sexta-feira (10) após a prisão de Caroline Ferreira Leitão, motorista terceirizada flagrada com drogas e celulares que seriam destinados a presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Em nota, o Conselho esclareceu que a investigada não possui qualquer vínculo direto com a entidade. Segundo o posicionamento, Caroline era funcionária da empresa Revivere, contratada para prestação de serviços acessórios no âmbito de parceria firmada com o sistema penitenciário.

O CCEP destacou que não tem ingerência sobre a contratação de pessoal pelas empresas prestadoras de serviço, sendo essa uma responsabilidade exclusiva das contratadas.

Diante da gravidade do caso e da repercussão da operação policial, o Conselho informou que promoveu o distrato imediato com a empresa envolvida, como medida preventiva e de resguardo institucional.

A entidade também reforçou que atua como elo entre a sociedade e o sistema penitenciário, com foco em ações de assistência, fiscalização e ressocialização de pessoas privadas de liberdade, conforme prevê a Lei de Execução Penal.

Por fim, o Conselho reiterou compromisso com a legalidade, a transparência e a ética, e afirmou que permanece à disposição dos órgãos de controle para colaborar com as investigações e prestar esclarecimentos adicionais.