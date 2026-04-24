Convocados da PM e Bombeiros recebem apoio da rede pública para exames de saúde no Amapá

Por ANDERSON MELO, de Macapá (AP)

Candidatos convocados nos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá ganharam um reforço importante para cumprir uma das etapas mais exigentes do certame: os exames de saúde. A rede pública estadual passou a ofertar parte dos procedimentos, facilitando o acesso e reduzindo custos para os concorrentes. Em Macapá, o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) começou a atender em livre demanda os candidatos que precisam realizar exames laboratoriais. A medida tem sido decisiva para quem enfrenta prazos apertados e dificuldade financeira para custear os serviços na rede privada. Em grande parte dos casos, os resultados são liberados no mesmo dia, permitindo que os candidatos avancem rapidamente no cronograma.

Entre os exames disponíveis estão hemograma, glicemia em jejum, colesterol total e frações, triglicerídeos, ureia, creatinina, coagulograma, ácido úrico, TGO, TGP, VDRL, tipagem sanguínea, beta HCG, além de exames de urina e parasitológico de fezes. Em grande parte dos casos, os resultados são liberados no mesmo dia, permitindo que os candidatos avancem rapidamente no cronograma.

Já os exames de imagem, como raio-x de tórax e da coluna, continuam sendo realizados mediante agendamento prévio. Nesses casos, há limitação diária de atendimentos e o prazo para emissão dos laudos pode chegar a até 10 dias.

Para ter acesso aos serviços, os candidatos devem comparecer ao laboratório da unidade com documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Também é necessário apresentar o edital do concurso.

A Secretaria de Estado da Saúde orienta que os candidatos fiquem atentos às exigências específicas de cada exame, como jejum mínimo de 8 horas e coleta da primeira urina do dia, além de verificar no edital quais procedimentos não são ofertados pela rede pública. O cumprimento correto dessas orientações é essencial para evitar atrasos ou reprovação na etapa.