‘Coração grande’: agricultora precisa de ajuda para sobreviver enquanto aguarda transplante

Por ANDRÉ SILVA, de Macapá (AP)

Irene de Oliveira Quaresma, de 49 anos, nasceu em Macapá. Ela morava até pouco tempo no Ramal do Pioneiro, em Mazagão Velho, região metropolitana de Macapá, com o marido e os três filhos. Trabalhava na roça quando, durante uma atividade, passou mal e precisou buscar atendimento no Hospital de Emergência, na capital. A agricultora já enfrentava insuficiência cardíaca e, há três anos, foi diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, conhecida como “coração grande”. Além do aumento, o coração funciona com apenas 32% da capacidade normal, o que provoca intensa falta de ar e inchaço no corpo devido ao acúmulo de líquidos.

“Até para amarrar meu cabelo preciso de ajuda”, lamentou a agricultora.

Ela lembra que, antes da doença, pesava 77 quilos, bem diferente dos 125 quilos atuais. Somente em 2026, já passou por quatro internações. A gravidade da situação obrigou Irene e o marido, Paulo Rebelo, a deixarem Mazagão e se mudarem para Macapá, onde vivem em uma quitinete alugada no bairro Marabaixo.

Dona Irene precisa de um transplante de coração. O Amapá não oferece esse tipo de tratamento, mas garante o encaminhamento por meio do programa TFD, responsável por viabilizar o atendimento em outros estados. Ela embarca com o marido no fim deste mês para São Paulo, onde já tem consulta marcada em um hospital de referência.

Sem condições de trabalhar devido ao estado de saúde, o casal sobrevive com o Benefício de Prestação Continuada, no valor inferior a R$ 900. Além disso, contará com uma ajuda de custo do TFD de R$ 45 por dia, destinada à alimentação, hospedagem e locomoção — valor considerado insuficiente para cobrir as despesas.

Diante disso, Irene e Paulo fazem um apelo à solidariedade para arrecadar recursos que possam ajudá-los nesse primeiro momento em São Paulo.

Quem quiser contribuir pode enviar qualquer valor via PIX: 96 981122147, em nome de Irene. Para contato, o número disponível (WhatsApp) é (96) 7400-5254.