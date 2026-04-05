Corpos de irmãos são encontrados após naufrágio no rio Jari

Acidente com as duas pessoas mobilizou ribeirinhos e Bombeiros

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Após dias de buscas intensas, mobilizadas por ribeirinhos e equipes do Corpo de Bombeiros, os corpos de dois irmãos foram encontrados na manhã deste sábado (4), após o naufrágio de uma embarcação ocorrido na última quinta-feira (2), no município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, na localidade conhecida como Chafariz, abaixo da comunidade do Tacará, nas águas do Rio Jari. A embarcação em que os jovens estavam virou, lançando ambos no rio. As vítimas foram identificadas como Igor Oliveira Leão, de 24 anos e Vitor Gabriel Oliveira Leão, de 18 anos.

Segundo relatos de ribeirinhos, o rio estava bastante agitado no momento do acidente, o que pode ter contribuído para que os dois desaparecessem rapidamente na correnteza. Imediatamente, após a noticia do desaparecimento, ribeirinhos se mobilizaram e, ainda na sexta-feira (3), não tiveram sucesso nas buscas.

Já neste sábado, equipes de resgate localizaram, por volta das 10h da manhã deste sábado, o corpo de Igor. Já o corpo de Vitor Gabriel foi encontrado às 12h45. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.