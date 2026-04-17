Criança de 11 anos é apontada como autora de disparos em duplo homicídio no Amapá

Outros cinco adolescentes envolvidos no caso foram apreendidos

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De Macapá (AP)

Uma criança de apenas 11 anos de idade é apontada pela Polícia Civil como responsável pelos disparos finais em um duplo homicídio ocorrido em fevereiro deste ano, em Santana, município a 17 quilômetros de Macapá, capital do Amapá. O caso, que resultou na apreensão de cinco adolescentes e da própria criança nesta sexta-feira (17), expõe o grau de envolvimento de menores em ações violentas articuladas por grupos criminosos.

De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Polícia de Santana, o crime aconteceu na região da “Baixada do Ambrósio”, na área portuária do município. As vítimas foram atraídas para uma emboscada em uma área de difícil acesso, onde foram cercadas por um grupo armado.

A apuração revelou uma divisão de tarefas entre os envolvidos. Parte do grupo atuava na vigilância e contenção, enquanto outros identificavam os alvos e executavam a ação. Após o primeiro disparo efetuado por um dos adolescentes, a arma foi entregue à criança de 11 anos, que realizou os tiros de finalização nas cabeças das vítimas.

A motivação do crime foi classificada como torpe. Segundo a Polícia, a execução teria sido ordenada por uma organização criminosa como forma de quitar uma dívida de R$ 4 mil relacionada à perda de entorpecentes, além de estar associada à disputa entre facções.

Além da criança de 11 anos, os demais adolescentes apreendidos (dois de 15 anos, um de 16 e dois de 17 anos) irão responder por atos infracionais análogos a homicídio qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas, além de envolvimento com organização criminosa.

A bicicleta de uma das vítimas foi recuperada e devolvida à proprietária, enquanto o suspeito de receptação responderá a inquérito policial.