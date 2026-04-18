Criminoso é preso pela PM duas vezes em menos de 24 horas

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Jucenildo Batista dos Santos foi preso duas vezes pela Polícia Militar em menos de 24 horas no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá, após descumprir novamente as regras do regime aberto domiciliar. A primeira prisão ocorreu na madrugada do dia 16 de abril, durante patrulhamento da Operação Protetor. De acordo com o boletim de ocorrência , os policiais avistaram o suspeito trafegando de bicicleta pela Avenida Santana. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou mudar de direção bruscamente, levantando suspeita.

Durante a abordagem, a equipe constatou que Jucenildo estava descumprindo medida judicial que determina o recolhimento domiciliar no período das 23h às 6h. Diante da irregularidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Ontem (17), Jucenildo Santos voltou a ser flagrado nas ruas fora do horário permitido, por volta das 23h30, novamente em Santana. A reincidência levou a uma nova prisão, também durante a Operação Protetor. Abaixo, o vídeo da segunda prisão em menos de 24 horas.

Jucenildo Batista dos Santos cumpre pena de 13 anos por crimes de roubo e estava em regime aberto, que exige o cumprimento rigoroso de regras, entre elas permanecer em casa durante a noite.

Após a segunda prisão em menos de um dia, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde deve permanecer à disposição da Justiça.