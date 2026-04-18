EM SANTANA

Criminoso é preso pela PM duas vezes em menos de 24 horas

18, abril, 2026
Primeira prisão no dia 16: Condenado a 13 anos por roubos, ele foi flagrado circulando fora do horário de recolhimento domiciliar duas vezes em menos de 1 dia. Foto: Leonardo Melo
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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um homem identificado como Jucenildo Batista dos Santos foi preso duas vezes pela Polícia Militar em menos de 24 horas no município de Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá, após descumprir novamente as regras do regime aberto domiciliar. A primeira prisão ocorreu na madrugada do dia 16 de abril, durante patrulhamento da Operação Protetor. De acordo com o boletim de ocorrência , os policiais avistaram o suspeito trafegando de bicicleta pela Avenida Santana. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou mudar de direção bruscamente, levantando suspeita.

Durante a abordagem, a equipe constatou que Jucenildo estava descumprindo medida judicial que determina o recolhimento domiciliar no período das 23h às 6h. Diante da irregularidade, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.

Ontem (17), Jucenildo Santos voltou a ser flagrado nas ruas fora do horário permitido, por volta das 23h30, novamente em Santana. A reincidência levou a uma nova prisão, também durante a Operação Protetor. Abaixo, o vídeo da segunda prisão em menos de 24 horas.

Jucenildo Batista dos Santos cumpre pena de 13 anos por crimes de roubo e estava em regime aberto, que exige o cumprimento rigoroso de regras, entre elas permanecer em casa durante a noite.

Após a segunda prisão em menos de um dia, ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde deve permanecer à disposição da Justiça.

Seles Nafes
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